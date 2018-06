Traficantes e policiais trocam tiros e ferem rapaz no Rio Tadeu José Santos Júnior, de 19 anos, foi baleado no abdômen durante uma troca de tiros entre traficantes e policiais militares do 14º Batalhão (Bangu, zona oeste). O rapaz foi socorrido pelos próprios policiais e levado para o Hospital Albert Schweitzer, em Realengo, na zona oeste. A polícia informou que Santos Júnior era traficante. Ele estaria com uma submetralhadora Intratec, calibre 9 milímetros, no momento em que foi socorrido. O confronto entre PM e traficantes ocorreu na Avenida Brasil, próximo ao bairro de Realengo. Os policiais em patrulha teriam desconfiado de um grupo de 10 homens. Quando os PMs foram abordá-los, os rapazes teriam reagido a tiros. De acordo com o 14º Batalhão, o grupo seria responsável pelo tráfico no Conjunto Fumacê e tentaria invadir a Favela do Batã. Para evitar que moradores tentassem protestar, fechando a Avenida Brasil, houve reforço policial próximo ao conjunto e à favela.