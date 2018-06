Traficantes e policial de UPP entram em confronto na Rocinha

RIO - Traficantes armados com fuzis surpreenderam um policial militar da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da Rocinha, em São Conrado, na madrugada da última sexta-feira 29. O soldado Jaderson dos Anjos, do Grupo Tático de Polícia de Proximidade (GTPP), fazia o patrulhamento no Beco do Máscara, na Rua 3, parte alta da favela, quando foi atingido por volta da meia-noite. Ele acabou sendo baleado no rosto e na mão, mas passa bem.

No confronto, mais de 80 tiros teriam sido disparados, relatou um PM que ajudou a resgatar o soldado. Mas, segundo a assessoria de imprensa das UPPs, não houve confronto no local envolvendo policiais.

Na manhã anterior, policiais da 15ª DP (Gávea) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) estiveram na comunidade para realizar uma operação, mas não trocaram tiros com bandidos. O objetivo da incursão era prender líderes do tráfico de drogas.

Ainda na noite de quarta-feira, dia da final da Copa do Brasil, moradores relataram ter ouvido tiros vindos da região chamada de Roupa Suja. O confronto teria ocorrido entre bandidos armados com pistolas, fuzis, metralhadoras e granadas na parte alta da Rocinha.

Na mesma noite, um homem foi obrigado a fugir da favela, por ordem do gerente do tráfico na parte alta da Rocinha. Luiz Carlos Jesus da Silva, o Djalma, teria feito ameaças porque o homem teve um relacionamento com uma menor, que seria uma das mulheres de Djalma. O caso foi registrado na 15ª DP. Conforme o relato, o homem fugiu a pé até a passarela na Autoestrada Lagoa-Barra, onde foi resgatado por PMs da UPP.