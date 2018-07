Traficantes fecham comércio na zona norte do Rio Traficantes do Morro da Mineira, na zona norte, determinaram hoje o fechamento do comércio da Rua Catumbi, no Catumbi, zona norte da cidade, em sinal de luto pela morte do chefe da boca de fumo Rogério Cocão, de 20 anos. Cocão foi baleado no início da noite de sexta-feira, quando o grupo que ele liderava, formado por 20 homens, tentou invadir o Morro do São Carlos, controlado por uma facção rival. Cocão morreu na hora. Um homem de 45 anos, morador do São Carlos, foi atingido por bala perdida. Ele foi operado no Hospital Souza Aguiar e passa bem. A polícia reforçou a segurança nos morros do São Carlos e da Mineira para evitar novo confronto.