Traficantes roubam 4 ônibus para fazer barricada no RJ

Traficantes da Vila Cruzeiro roubaram hoje quatro ônibus e um caminhão para fazer barricada com objetivo de bloquear os acessos à favela do carro blindado da polícia, conhecido como "Caveirão". O crime aconteceu pela manhã, após uma suposta incursão policial e intenso tiroteio. Ninguém ficou ferido, mas quatro escolas municipais dentro da comunidade não funcionaram e cerca de 2.830 alunos ficaram sem aulas.

A ação dos traficantes deixou em pânico os passageiros das linhas 313 (Penha - Praça Tiradentes), 621 (Penha - Saens Peña) e 622 (Penha - Saens Peña) da Viação Nossa Senhora de Lourdes. "Eram cerca de 30 homens. A maioria armados com pistolas e fuzis. Mandaram todos saírem dos ônibus e jogaram óleo na pista para o ''Caveirão'' derrapar. Isso não é novidade aqui", afirmou um cobrador. Além dos três veículos da viação, os traficantes roubaram um ônibus do sacolão itinerante, que funciona como uma feira ambulante no bairro, e um caminhão da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb), que foram logo liberados.

Por volta das 11h40, o primeiro veículo foi retirado por fiscais da empresa. Nenhum deles foi depredado. O comandante do 16º Batalhão de Polícia Militar de Olaria, o tenente coronel José Vieira de Carvalho, disse pela manhã que buscaria uma solução pacífica para a retirada dos coletivos, pois uma incursão policial no horário de volta das crianças para casa colocaria em risco a vida de inocentes.

Em nota, a PM informou que a incursão foi uma tentativa de localizar o líder do tráfico local conhecido como "FB", mas ninguém foi preso ou ferido. Segundo a corporação, os ônibus e caminhões foram retirados pelos próprios motoristas.

Em outra versão sobre a incursão policial, moradores disseram que os roubos foram uma represália a uma tentativa de extorsão de policiais militares, que teriam sequestrado a mulher e a filha de um traficante conhecido como "Faustão". Diante do valor da quantia para a liberação das duas, os traficantes teriam ordenado em represália o roubo dos veículos.