Traficantes tentam invadir morro em Niterói e levam pânico a moradores

SÃO PAULO - Uma disputa por pontos de venda de drogas motivou, no final da noite de quinta-feira, 12, uma tentativa de invasão, por parte de quadrilha rival, do Morro do Palácio, no bairro do Ingá, no centro de Niterói, região Metropolitana do Rio. Fortemente armados bandidos de diversas comunidades de São Gonçalo e Niterói resolveram entrar na comunidade, obrigando parte dos moradores a deixar o morro.

Uma intensa troca de tiros entre as quadrilhas assustou alunos da faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense. PMs do batalhões de Niterói e do Choque, acionados por moradores, abordaram nas proximidades do morro um Fiat Doblò, ocupado por sete suspeitos, entre eles dois adolescentes. Segundo a PM, o grupo responsável pela invasão estava sob o comando de traficantes da Favela Nelson Mandela, na zona norte do Rio. Foram apreendidos pelos policiais seis pistolas e muita munição.