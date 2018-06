Traficantes voltam a atacar policiais de UPP do Complexo do Alemão

RIO DE JANEIRO - Após confronto com traficantes na madrugada desta quinta-feira, 2, policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da Fazendinha, no Complexo do Alemão, procuram pela comunidade os criminosos que balearam sem gravidade um policial militar na ação.

No período da manhã, o clima era de aparente tranquilidade, mas, mesmo assim, alguns moradores estavam desconfiados com a movimentação da polícia nas ruas da favela.

Segundo informações da Polícia Militar, os seis policiais que estavam em ação na unidade foram surpreendidos por traficantes armados quando faziam uma patrulha de rotina em uma localidade do complexo conhecida como Pedreira. Houve troca de tiros e um policial foi atingido. O colete à prova de balas foi o suficiente para protegê-lo. Na fuga, os criminosos abandonaram um revólver calibre 38, uma pequena quantidade de drogas, munição para fuzil e um rádio transmissor.

De acordo com a Coordenadoria de Polícia Pacificadora, até a primeira quinzena deste mês, mais duas UPPs vão reforçar o policiamento no Complexo do Alemão. Com a inauguração das novas unidades de polícia da Vila Cruzeiro e Parque Proletário, a comunidade vai contar com um reforço de 600 policiais.

Na semana passada, perto da Fazendinha, a soldado Fabiana Aparecida dos Santos morreu após um ataque de bandidos à UPP Nova Brasília. Até o momento, 18 pessoas acusadas de envolvimento com o crime foram presas e um homem ainda está foragido.