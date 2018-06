Tráfico seqüestra e tortura casal por 10 h Uma denúncia anônima à polícia de São Paulo salvou a vida de dois adolescentes. Daniela Tavares de Oliveira, de 16 anos, e Edson Barbosa Rufino dos Santos, de 17, foram seqüestrados por traficantes, por causa de uma dívida de R$ 800. O casal foi levado para um cativeiro, na zona sul da capital paulista. Ali, eles foram agredidos com socos e pontapés e torturados por mais de 10 horas. Mãe de uma criança de 8 meses, Daniela está grávida de 2 meses e corre ainda risco de abortar, em conseqüência do espancamento. Quatro pessoas foram presas pela polícia, por causa do seqüestro e tortura.