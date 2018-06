Tragédia é tema mais comentado nas redes sociais

Dentre os 10 temas mais comentados no Twitter - os trending topics - cinco se referiam ao incêndio ocorrido na Boate Kiss.

A maior parte das postagens expressava luto e solidariedade aos familiares das vítimas. "São Muitas vidas interrompidas", disse Alex Lopes (@lex_lopes). "Muita força aos familiares das vitimas do incêndio na boate Kiss", comentou William Frainer (@williamfrainer).

Mas também havia os que se preocupavam com futuras ocorrências semelhantes - afirmando que problemas estruturais seriam recorrentes nesses locais. "O pior é ter absoluta certeza que em 90% das boates, discotes e clubes que já fui na vida poderia ter acontecido o mesmo em caso de fogo", postou Odil Augusto David (@odildavid).

A Boate Kiss mantém contas ativas nas redes sociais. No Twitter, @BoateKiss tem 9.229 seguidores. Já a página no Facebook foi curtida por 2.777 usuários. Em ambas as contas, as últimas postagens foram feitas na noite de ontem - fotos de uma festa ocorrida na sexta.