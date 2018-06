Tragédia em Santa Maria (RS) desperta rede de solidariedade: veja como ajudar

Atualizada às 16h51

SÃO PAULO - O incêndio que matou ao menos 231 pessoas na boate Kiss na madrugada deste domingo, 27, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, está mobilizando uma rede de ajuda para o atendimento às vítimas e o trabalho de identificação dos mortos. Um centro de informações foi montado na área externa do Centro Desportivo Municipal (CDM), onde podem ser feitas doações de água, papel higiênico, álcool gel e medicamentos (Dipirona, Paracetamol, Isordil, AAS, Diazepam e Captopril).

Também é possível entregar os materiais em diversos pontos de Santa Maria e de cidades vizinhas, onde hospitais pedem doadores de sangue para os feridos na tragédia e para repor os seus próprios estoques, defasados por conta dos repasses. Veja abaixo os locais e contatos para doações:

Centro Desportivo Municipal

O que doar: água, papel higiênico, máscaras, álcool gel e luvas. A indicação da Defesa Civil é que os voluntários cheguem por volta das 19h, para revezarem com as pessoas que já estão no local e evitar tumultos.

Endereço: Rua Appel, 795, Bairro Fátima

Defesa Civil Estadual

está organizando uma lista de voluntários da área da saúde de Porto Alegre que queiram ajudar em Santa Maria. O interessados devem entrar em contato com os telefones (51) 3210 4219 ou (51) 3210 4349 e fazer um cadastro.

Empresa de ônibus ajuda na coleta

A empresa Helios que faz a linha Erechim - Santa Maria está fazendo coleta de doações.

A viação pede que medicamentos (captopril, diazepam, AAS), água, luvas, papel higiênico sejam entregues às 17h30 para o motorista na rodoviária de Erechim: medicamentos (captopril, diazepam, AAS), água, luvas, papel higiênico. Profissionais de saúde com comprovação terão passe livre para auxiliar as vítimas.

Horário dos ônibus: 17h30 - 0h30

Endereço: R. Sergipe, 198 - Centro, Erechim. Telefone: (54) 3321-1522

Rodoviária de Cruz Alta libera passagens para voluntários da área da saúde

A Planalto Passagens liberou passagens para voluntários da área da saúde que moram em Cruz Alta e desejam auxiliar em Santa Maria.

Os ônibus em direção a Santa Maria sem nos seguintes horários:18h40min, 20h30min e 21h15min.

Endereço: Avenida Plácido de Castro, 536 - Bonini. Telefone: (55) 3322-6770

Câmara de Vereadores de Santa Maria

A Câmara de Vereadores de Santa Maria informa que estão recebendo doações de água, papel higiênico, luvas, máscaras, álcool gel e e medicamentos como Dipirona, Paracetamol, Isordil, AAS, Diazepam e Captopril.

Endereço: Rua Vale Machado, 1415, Centro Santa Maria - (55) 3220-7200

DOAÇÕES DE SANGUE

Hemocentro Regional de Santa Maria

Endereço: Alameda Santiago do Chile, 35, Nossa Senhora das Dores. O hemocentro informa que possui bolsas suficientes no momento, mas solicita que os voluntários concentrem suas doações a partir de amanhã, para que o estoque fique abastecido durante a semana no caso de cirurgias e transfusões.

Hemopasso de Passo Fundo

A unidade, que encaminhou grande quantidade de bolsas de sangue para Santa Maria, convoca doares de Passo Fundo a se dirigirem ao órgão nesta segunda-feira, 28, a partir das 8h, para ajudar na reposição do estoque.