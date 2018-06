Tranqüilo, carioca retira prêmio de R$ 13 milhões da Mega-Sena

O carioca ganhador da Mega-Sena retirou nesta sexta-feira, 19, tranqüilamente, seu prêmio milionário numa agência da Caixa Econômica Federal do Rio. O economista acertou as seis dezenas do concurso 1005 sorteada na quarta e levou, sozinho, R$ 13 milhões. Veja também: Números mais escolhido pelos apostadores Confira os resultados das loterias O carioca disse que fez seis jogos e conferiu o resultado da extração pela internet, como sempre faz. Contou a mulher que havia ganhado e resolveu resgatar o prêmio nesta tarde. O valor foi investido na poupança, que deve render R$ 85 mil mensalmente. Depois, o economista pensa em aplicar o dinheiro em outro fundo. Essa foi a 27ª vez que o prêmio principal da Mega-Sena saiu para o Rio. Em toda a história da loteria, já foram pagos R$ 315,7 milhões em prêmios para o Estado. A maior bolada saiu em julho de 2005, quando um carioca engordou sua conta bancária em R$ 51,8 milhões. O próximo concurso da loteria será sorteado neste sábado, em São Mateus do Sul (PR), às 20 horas (horário de Brasília). A previsão de prêmio para a faixa principal é de R$ 1,5 milhão. As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica do País até as 19 horas do dia do sorteio.