Transcrições da caixa-preta revelam desespero no Airbus

Os diálogos entre os pilotos do Airbus da TAM que caiu no Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, revelam que houve desespero antes do acidente. Os deputados da CPI do Apagão Aéreo divulgaram nesta quarta-feira, 1º, as conversas, que mostram que os comandantes sabiam que a aeronave operava apenas com um reverso e que os pilotos não conseguiram desacelerar o avião no momento do pouso. Veja também: Dados da caixa-preta serão analisados em sessão fechada da CPI Caixa-preta aponta que piloto não conseguiu desacelerar Airbus Brigadeiro diz que caixa-preta revela um 'filme de terror' CPI quer inquérito sobre vazamento de dados da caixa-preta Quem são as vítimas do vôo 3054 Galeria de fotos Opine: o que deve ser feito com Congonhas? Cronologia da crise aérea Vídeos do acidente Tudo sobre o acidente do vôo 3054 O gravador pegou os últimos 30 minutos, na parte da aproximação final do vôo. Começou-se a degravação dos últimos 12 minutos antes da colisão, quando foi feito o primeiro contato com a torre de vôo. Os diálogos mostram os pilotos verificando a velocidade do avião. Às 18h43, o comandante do Airbus avisa que o avião opera apenas com um reverso. "Lembre-se, nós só temos um reverso", alerta ao co-piloto, que responde, "sim, nós só temos o esquerdo". Os minutos finais da gravação mostram que o piloto tentou desacelerar a aeronave. "Desacelera, desacelera" 18h18m24 - Piloto fala e em seguida um barulho. Microfone da cabine grava o pedido pede de abertura de porta. Piloto: Está ok, tudo certo? Comissário pergunta se está tudo certo na cabine e onde o avião está pousando. Piloto: Congonhas (...) Lembre-se, nós só temos um reverso. Co-piloto: Sim, nós só temos o esquerdo. Checado piloto automático. Flaps. Velocidade checada. Piloto: Ok. Vamos interceptar o localizador TAM 3054. Torre: Boa noite. TAM 3054, reduza a velocidade para aproximação. Co-piloto: Flaps. Velocidade checada. Piloto: Aqui é TAM 3054. Torre: TAM 3054, reduza a velocidade mínima para aproximação. Vou reportar quando estiver claro, OK? Autorizado. Piloto: Boa noite, reduzindo para o mínimo possível. (som do trem de pouso descendo) Co-piloto: Flaps. Velocidade checada. (...) Co-piloto: Velocidade verificada. Flaps a total. Checagem final em espera. (Avião voa a 6 mil pés) (Som do pára-brisa funcionando e da chuva) Piloto: Cabine está preparando para pousar. Equipe de cabine avisada. Auto-trust (sistema automático de potência). Aterrissando (...) Co-piloto: Monitor da aeronave de checagem centralizada. Checando o status da memória. Aterrisando (...) Ok... Piloto: Ok. Co-piloto: O quê? Piloto: Ok... Co-piloto: Sistema completo. Piloto: A pista de chegada à vista. Pousando. Co-piloto: Pergunte à torre sobre a condição da pista e se a pista está segura. Piloto: TAM, poderia confirmar condições? Pista está molhada. Está escorregadia? Reportarei que a 3054 está liberada. Aeronave está começando a partir a decolagem. Torre: Molhado e escorregadio. Piloto: Aeronave está começando a correr. Torre: TAM 3054, (...) autorizado para pousar. A pista está molhada e escorregadia. Piloto: Checado 3054. O pouso está liberado? Torre: Está liberado. (som do piloto automático desconectando) Piloto: Inibir o som para mim, por favor. (Som de três cliques indicando reversão para o modo de aproximação de vôo manual) Piloto: Iniba a descida para mim. Co-piloto: Inibido. Alerta da cabine: Reduza (som do acelerador e do aumento do barulho do motor, seguido por forte barulho do toque da aeronave na pista) Piloto: Reverso nº 1 apenas. Spoilers nada Co-piloto: Olha isso! Desacelera, desacelera, desacelera! Piloto: Não consigo! Não consigo! Co-piloto: Acelera! Vira, vira, vira. Pára... Vira, vira... Em seguida, ouve-se um som de batida e a torre lamenta o acidente. As gravações da caixa-preta de voz do Airbus da TAM também registram gritos e estrondos do momento da batida do avião com o prédio da TAM Express, na Avenida Washington Luis.