Transferência de pontos Carta 19.341 O Detran não transferiu os pontos da minha carteira de habilitação, como pedi, para a CNH de meu marido, que levou três multas de rodízio ao dirigir o meu carro. Quando isso acontece, ele sempre transfere os pontos para a sua CNH no prazo, mas ao consultar os meus pontos observei que o Detran não fez a transferência e eles continuam na minha CNH. Preciso do carro para trabalhar, como faço para transferir os pontos para a carteira dele? EDDA SIGNE MÖBUS Campo Grande O Detran/SP responde: "No caso de transferência de pontuação, a indicação deve ser enviada ao órgão autuador no prazo que consta na notificação. Decorrido o prazo, a pontuação é inserida no prontuário do dono do veículo e não pode mais ser transferida. Quem tem de receber a indicação do condutor e inserir os pontos na CNH do infrator é o órgão que autuou (CET/DSV), que multa quando o rodízio é desrespeitado. O Detran não é órgão autuador, assim sugerimos que a queixa seja encaminhada à CET." Enviamos a carta à CET no dia 13/11, sem resposta. A Rua Antônio Ramos Rosa, perto da EE Rev. Jacques Orlando D?Ávila, precisa de semáforo. LUIZ CARLOS SOARES Santo Amaro A CET responde: "Há projeto para instalar semáforo, placa Proibido Estacionar, faixa de pedestres e linha de retenção antes do sinal no cruzamento da Av. Fim de Semana com Antônio Ramos Rosa." Carta 19.342 Sem luz dentro do túnel Pedi socorro há um mês (carta de 23/11) pelo telefone do Ligue Luz da Prefeitura, pedindo o restabelecimento urgente da iluminação na passagem para o Minhocão sob a Pça Roosevelt. É uma sensação macabra ficar parado no engarrafamento dentro da passagem escura. O risco de acidente ou assalto fica triplicado; 20 dias depois liguei de novo e, para minha surpresa, soube que todo o cabeamento de iluminação do túnel fora furtado e que o Ilume fez BO numa delegacia. Não quero saber de BO, como todo usuário quero é luz dentro do túnel. Nem disseram quando é que a iluminação será restabelecida. Estamos no fim do mundo - ou melhor, no fim do túnel! MARCOS CAVALCANTI BOLOGNANI Santana A Secret. Serviços responde: "Uma equipe do Ilume esteve no local e constatou o roubo dos cabos. Após o registro do BO, recolocamos 240 m de cabos subterrâneos na ligação leste-oeste, 144 m no Elevado e 70 m na Rua 14 de Julho." Carta 19.343 Oscilação de energia Tenho um pequeno sítio em São Pedro (SP), bairro Santo Antônio, há cinco anos. A duras penas fiz alguns investimentos para tornar o sítio habitável e tirar dele pelo menos as despesas, mas o transformador que serve o sítio começou a ter oscilação de energia, com a conseqüente queima de bombas de água (poço semi-artesiano e bomba de superfície) desde o final de setembro. Liguei para a CPFL e disseram que em uma hora receberíamos a visita de um técnico. E em menos de uma hora ele estava lá! Disse que precisava aumentar a carga do transformador, pediu informações sobre o consumo e foi embora. Enviamos as informações pedidas imediatamente, e em 1/10 enviaram outro técnico, que disse ser preciso trocar o transformador, porque ele era muito antigo e não suportaria o aumento de carga. Marcaram a troca para o dia 10 mas não cumpriram (já tenho 6 ligações protocoladas no Atendimento, 3 na Ouvidoria e 2 e-mails). Perdi três bombas de poço por queima do painel eletrônico e inúmeras lâmpadas. Tenho de comprar água para abastecer o sítio (R$ 300 por semana) e ração para as vacas de leite (antes eu fazia a ração no sítio). E não sei mais a quem recorrer. NADRA WAGIH KALLAS Alto da Lapa A CPFL Paulista responde: "Atendemos o cliente prontamente todas as vezes em que ele nos chamou. Segundo a Resolução 456/00 da Aneel, é obrigação do consumidor informar à concessionária de energia elétrica quando houver aumento da carga instalada. Atualmente, a rede está dimensionada para atender às necessidades do cliente, mas para não haver dúvidas, instalamos equipamento para monitorar o nível de tensão no ramal de entrada do imóvel. Em vistoria, os técnicos verificaram que as instalações elétricas estavam inadequadas, e nós o domo no sítio a refazê-las dentro dos padrões da Associação Brasileira de Normas Técnicas."