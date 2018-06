Transferência de veículo Vendi um Chevette 89 há oito anos para meu mecânico. Como disse que ia desmontá-lo, não documentei a venda. Mas depois recebi cobranças de IPVAs atrasados e multas. Tentei bloquear o carro, mas tenho de apresentar o documento de compra e venda. Tentei procurar o comprador, mas ninguém sabe seu paradeiro. Como não se caracteriza um crime, não posso fazer um boletim de ocorrência. Minha carta será renovada em outubro e não acho justo perdê-la por isso. LUCIANA COUTINHO DA SILVA São Paulo A Assessoria de Comunicação do Detran-SP informa que o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro diz que, em caso de transferência de propriedade, o dono antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de 30 dias cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade do veículo, devidamente assinado e datado, sob pena de ter de se responsabilizar solidariamente pelas punições impostas até a data da comunicação. E mesmo que o comprador seja conhecido (amigos e parentes), deve-se fazer a comunicação de venda. Explica que a sra. Luciana deve procurar a Secretaria da Fazenda para tratar do IPVA e multas estaduais e, para demais débitos, municipais, por exemplo, as respectivas prefeituras. É possível ir ao cartório onde, à época da negociação, foi reconhecida firma no documento de compra e venda (CRV) e pedir uma certidão de endosso, na qual constatarão os dados do comprador. Com isso, um advogado poderá entrar com processo na Justiça ou no Tribunal de Pequenas Causas pedindo que o comprador seja responsabilizado pelas dívidas. Doação de medula Em 2008 me inscrevi como doadora de medula óssea na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e entrei no cadastro do Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (Redome). No mesmo dia, doei sangue, recebi uma carteirinha com a tipagem de sangue, mas não a documentação da tipagem da medula. Meu primo, de 18 anos, tem linfoma, precisa de transplante e preciso saber se sou compatível. Entrei em contato com a Santa Casa, que informou que só o Redome teria essa informação. Entrei em contato com o Redome e uma funcionária disse que não tinha autorização para me dar a informação e, caso o fizesse, seria crime. Por que isso? MARÍLIA OLIVEIRA DA S. S. MONTEL São Paulo A Assessoria de Imprensa da Santa Casa de São Paulo esclarece que a Santa Casa não recebe as informações referentes aos exames das pessoas cadastradas para doação de medula óssea. Os dados são reunidos somente no Redome. O diretor do Centro de Transplante de Medula Óssea do Instituto Nacional do Câncer (Inca) e coordenador do Redome, Luis Fernando Bouzas, informa que o recrutamento e cadastro de doadores de medula óssea no Brasil seguem uma legislação específica e sua regulação é de responsabilidade do Ministério da Saúde. Esclarece que os resultados dos exames dos doadores e todas as informações pertinentes ao cadastro estão sob a guarda do Redome, cuja gerência técnica é responsabilidade do Inca. Além de restrições legais, que garantem a especificidade da utilização de dados e a sua confidencialidade, o País segue normas internacionais dos registros de doadores do gênero. Cada doador, ao fazer seu cadastro, recebe informações e assina um termo de consentimento, cujo conteúdo restringe a utilização dos dados para um único fim, a doação voluntária não-aparentada de medula óssea. O fornecimento desses dados, como o resultado de exames de um doador cadastrado, só é possível por solicitação expressa e justificada encaminhada por um médico, para o qual a informação ficará disponível, ou por ordem judicial. Nota Fiscal Paulista Sou cadastrado no programa Nota Fiscal Paulista desde o começo. Mas há tempos enfrento dificuldades para registrar reclamações contra estabelecimentos que emitem Nota Fiscal com o CPF, mas não a registram no sistema da Secretaria da Fazenda. No site da secretaria, no local específico para isso, depois de colocado o CNPJ da empresa, aparece a sua identificação. Quando clico em "avançar", aparece mensagem dizendo "fornecedor não localizado" e que "o motivo da reclamação será alterado para outras situações e não gerará crédito. Deseja continuar?" Como o prazo para reclamação é curto, já perdi diversos créditos por conta disso. Noto que o sistema da Nota Fiscal Paulista já melhorou muito, mas, antes, era mais simples registrar algum tipo de reclamação. JOSÉ TADEU PICOLO ZANONI São Paulo A Secretaria da Fazenda não respondeu. As cartas devem ser enviadas para spreclama.estado@grupoestado.com.br, pelo fax 3856-2940 ou para Av. Engenheiro Caetano Álvares, 55, 6.º andar, CEP 02598-900, com nome, endereço, RG e telefone, e podem ser resumidas. Cartas sem esses dados serão desconsideradas. Respostas não publicadas são enviadas diretamente aos leitores.