Trânsito calmo após semana de recorde de congestionamento Os motoristas da capital paulista devem estar mais aliviados nesta sexta-feira, após uma semana de trânsito bastante complicado, com índices de lentidão recordes. Durante toda a manhã desta sexta-feira os índices têm ficado abaixo da média. Às 10h30, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o índice de lentidão estava em 55 km, um trânsito bastante tranqüilo para uma sexta-feira; a média para o horário é de 84 km. Na quinta, o trânsito ficou bastante carregado na capital e bateu recordes de congestionamento. Pela manhã, às 9h30, foram registrados pela CET 103 km de lentidão, bem acima do dobro da média para o horário, que é de 46 km. A quinta-feira também foi responsável pelo recorde do período da noite. Às 19 horas a cidade de São Paulo registrou 151 km de congestionamento. Nesta sexta-feira, o trânsito mais complicado para o motorista é verificado na Marginal dos Pinheiros, sentido Interlagos, pista expressa, da Ponte Fepasa até a Ponte Eusébio Matoso, onde se registra 5,8 km de congestionamento. A situação é complicada para o motorista também na Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal dos Pinheiros, do Viaduto Aliomar Baleeiro até o Viaduto Santo Amaro, com 5 km de lentidão. Na Radial Leste, sentido Centro, do Viaduto Pires do Rio até a Rua Wandenkolk o motorista encontra 4,7 km de congestionamento. Por último, no Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto, da Praça da Campo de Bagatelle até a Praça da Bandeira, há 3,9 km de lentidão.