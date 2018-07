Trânsito é complicado na saída do paulistano para o feriado O trânsito já está intenso nas principais ruas e avenidas da capital paulista. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), registrou, às 17h30, 132 quilômetros de congestionamento. O motorista enfrenta lentidão na pista expressa da Marginal Tietê, sentido rodovia Ayrton Senna, entre o Cebolão até o Ginásio da Portuguesa. A pista local tem tráfego complicado entre o Cebolão até a ponte do Limão. A Marginal Pinheiros apresenta congestionamento para o motorista que segue em direção à rodovia Castelo Branco e Interlagos, nas proximidades do ponte da Cidade Universitária, pelas duas pistas. No sentido contrário, há problemas para quem segue pela pista expressa entre a ponte Morumbi e Cidade Jardim. Também há lentidão na pista local entre as avenidas Águas Espraiadas e Bandeirantes.