Trânsito intenso na volta do feriadão O motorista que aproveitou as praias no feriado e retornou à Capital na noite de ontem encontrou tráfego intenso no Sistema Anchieta-Imigrantes. Segundo a Ecovias, o trânsito ficou lento em alguns trechos das Rodovias Piaçagüera-Guarujá, Padre Manoel da Nóbrega e Imigrantes, por causa do excesso de veículos. Acidentes com motos também causaram lentidão. Foram registradas 14 quedas, com 12 vítimas leves e duas graves. Por volta das 21h, de acordo com a Ecovias, mais de 312 mil veículos ? dos 382 mil que haviam descido a serra desde sexta-feira ? já tinham retornado à Capital. Na Rodovia Presidente Dutra, um atropelamento, no km 168, sentido Rio-São Paulo, em Jacareí, causou a interdição das duas pistas por um grupo manifestantes. O tráfego ficou interrompido das 19h10 às 20h50. O congestionamento chegou a seis quilômetros rumo a São Paulo. Os motoristas que seguiam no sentido oposto só tiveram a pista liberada às 22h05. Na Rodovia Fernão Dias, houve um congestionamento de cerca de 5 quilômetros, na região de Mairiporã. No Sistema Anhangüera-Bandeirantes, o movimento também foi intenso, mas sem pontos de lentidão.