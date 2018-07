Trânsito lento na Fernão Dias e intenso na Anchieta-Imigrantes O paulistano que retorna de Minas Gerais e interior de São Paulo pela Rodovia Fernão Dias encontra lentidão no trecho do município de Atibaia (SP). Segundo a Polícia Rodoviária Federal, porém, não há qualquer acidente grave, apenas excesso de veículos. No Sistema Anchieta-Imigrantes o trânsito rumo a capital está intenso. Na última hora passaram pelos pedágios 6,9 mil veículos. As duas pistas da Imigrantes e uma das pistas da Anchieta operam no sentido litoral-capital. Desde à zero hora de quarta-feira até às 17h de hoje, 223.400 veículos desceram para a Baixada Santista e, desse total, 173.350 retornaram.