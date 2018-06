Trânsito na volta do feriado

Motoristas que deixaram a capital rumo ao litoral paulista durante o feriado prolongado enfrentaram congestionamento na volta para casa, ontem, pelo Sistema Anchieta-Imigrantes. Mesmo com movimento abaixo do previsto pela concessionária Ecovias, houve 14 quilômetros de lentidão na chegada a São Paulo, às 18 horas. Para especialistas, os problemas são agravados pela falta de estrutura viária nos extremos do sistema. As obras que deveriam eliminar os gargalos são tocadas em marcha lenta e, em outros casos, sequer saíram do papel. Se fizer tempo bom nos próximos feriados, a previsão é de mais congestionamento, a exemplo do que ocorreu ano passado. O trajeto feito normalmente em 50 minutos chega a quadruplicar nesta época do ano, aproximando-se do tempo médio gasto antes da inauguração da segunda pista da Rodovia dos Imigrantes, em 2003.