Trânsito nas estradas será intenso nesta quarta-feira

O trânsito nas estradas deve ser mais intenso durante a manhã e o início da tarde desta quarta-feira, segundo as concessionárias que administram as rodovias do Estado de São Paulo. Motoristas e passageiros de ônibus que ainda precisam voltar à capital devem ficar atentos a alternativas.

No Sistema Anchieta-Imigrantes, a Ecovias prevê tráfego intenso no sentido de São Paulo, mas movimento normal na direção oposta. A operação será com duas pistas da Imigrantes subindo e duas da Anchieta descendo das 3h às 21h.

Para os que dependem da Via Dutra, a expectativa também é de maior volume de veículos pela manhã e início da tarde (principalmente entre as 8 e as 14 horas). Somando-se o trecho fluminense e o paulista da estrada, nesse período do dia 16 mil veículos por hora devem utilizar a rodovia.

Na ligação para o interior do Estado, as Rodovias Anhanguera e Bandeirantes terão volume maior de tráfego, segundo a concessionária CCR Autoban, entre as 10h e as 17h. Já os motoristas que usam as Rodovias Raposo Tavares e Castelo Branco enfrentarão horário de pico entre as 16h e as 22h.

Nas Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto, conforme a concessionária Ecopistas, o movimento hoje deve ser mais tranquilo do que ontem à tarde e à noite, quando se esperava o pico do retorno para São Paulo.

O retorno foi dificultado pela chuva. Apesar do fluxo bom, alguns carros tiveram de parar no acostamento da Castelo às 18h, por falta de visibilidade.

Rodízio. O rodízio de veículos na cidade de São Paulo está suspenso nesta quarta-feira e só volta a valer na quinta.