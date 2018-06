Trânsito normalizado na volta para a capital paulista

Durante a madrugada desta segunda-feira, o tráfego já estava normalizado nas principais rodovias litorâneas que trazem o motorista até a capital paulista. Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), às 3 horas o movimento de veículos na rodovia dos Tamoios já era tranqüilo, inclusive em todo o trecho de serra, desde Caraguatatuba até a chegada ao Vale do Paraíba. Tráfego bom também nas rodovias Padre Manoel da Nóbrega e Piaçaguera-Guarujá. O sistema Anchieta-Imigrantes deve entrar no esquema tradicional 5 x 5 a partir das 4h30, finalizando a operação subida, que era feita no esquema 2 x 8. Segundo a concessionária Ecovias, desceram rumo ao litoral neste final de semana quase 172 mil carros. Grande parte já havia subido até as 2h desta segunda-feira. Às 3h30, o motorista enfrentava lentidão em alguns pequenos trechos apenas na região do planalto pela rodovia dos Imigrantes. Régis Por causa de um acidente ocorrido na noite de domingo na altura do quilômetro 550 da pista sentido PR-SP da rodovia Régis Bittencourt, na divisa entre os estados, o motorista ainda enfrenta congestionamento, por causa de uma fila de caminhões que se formou. Mas, segundo a Polícia Rodoviária Federal, essa lentidão ocorre apenas no trecho paranaense, não mais afetando a região de Barra do Turvo(SP).