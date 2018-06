Trânsito tranqüilo em São Paulo, com 60 km de lentidão Depois de uma quarta-feira caótica no trânsito, com 160 quilômetros de lentidão, recorde para o período da tarde, decorrente das fortes chuvas, a capital paulista tinha trânsito tranqüilo na manhã desta quinta-feira, 15. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), às 10 horas, o índice de lentidão era de 60 quilômetros, horário que tem média de 71 km. Antes, às 9h30 havia 70 quilômetros de congestionamento - a média para o horário é de 82 km. O trânsito ficou mais carregado às 9 horas, quando o índice de lentidão chegou a 81 quilômetros. De acordo com a CET, o principal ponto de congestionamento, às 10 horas, estava na Marginal do Pinheiros, no sentido Interlagos, da Castello Branco até a Ponte Cidade Jardim, onde haviam 9,3 quilômetros de congestionamento. A Radial Leste, que chegou a ter 10 quilômetros de lentidão às 9 horas, tinha situação um pouco mais tranqüila às 10 horas, com 4 quilômetros de congestionamento. O trânsito era carregado também no Corredor Norte-Sul, no sentido Aeroporto, da Praça campos de Bagatelle até o Viaduto Santa Efigênia, onde eram registrados 3 quilômetros de lentidão.