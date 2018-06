Trânsito tranqüilo nas estradas de São Paulo neste feriado Sem acidentes graves e pontos de lentidão, o trânsito nas principais rodovias de São Paulo era tranqüilo na manhã desta segunda-feira, 9, feriado da Revolução Constitucionalista de 1932. Segundo as concessionárias e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o retorno para a capital deve tornar-se mais intenso a partir das 14 horas. Porém, após as 11 horas, a Ecovias pode iniciar a Operação Subida no sistema Anchieta-Imigrantes, com oito pistas para quem segue para São Paulo e duas para quem vai para a Baixada Santista. Neste feriado, entre zero hora de sexta-feira, 6, e 8 horas desta segunda, 247.971 veículos usaram o sistema para ir ao litoral. Este número ficou dentro da estimativa de circulação da empresa, que era de 200 mil a 300 mil veículos.