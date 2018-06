Trânsito tranqüilo nas principais rodovias paulistas Apesar das chuvas, o trânsito está tranqüilo nas principais rodovias de São Paulo. As exceções são as rodovias estaduais Marechal Rondon e Cândido Portinari. Pela manhã, as duas pistas da Marechal Rondon foram interditadas em razão do transbordamento do Ribeirão Baguaçu, que fornece água para a cidade de Araçatuba. A Polícia Rodoviária Estadual de São Paulo informou que foi liberada uma das pistas da rodovia, mas no sentido capital a estrada ainda está interditada e há desvios para o trânsito. Na Cândido Portinari, no sentido Ribeirão Preto, a pista cedeu neste sábado na altura do quilômetro 376. O desvio do tráfego é feito pela outra pista da rodovia, segundo informou a Polícia Rodoviária Estadual. Nas demais rodovias do Estado o trânsito flui bem. De acordo com a Ecovias, as condições de tráfego são boas na Imigrantes e na Anchieta tanto no sentido litoral quanto no da capital paulista. Não há neblina no momento e o trajeto pode ser feito com visibilidade, segundo a empresa, apesar da chuva que cai sobre a maior parte das duas estradas. A Ecovias informou que o congestionamento de dois quilômetros formado na Imigrantes no sábado pela manhã, devido a uma colisão ocorrida no quilômetro 54, no sentido capital, foi solucionado. Logo após a batida, a concessionária suspendeu a operação descida, na qual as duas pistas da Anchieta estavam voltadas para o sentido litoral, e chegou a desviar o trânsito da Imigrantes para a Anchieta, no sentido capital. Durante a tarde, a Imigrantes está funcionando com operação normal. No domingo, no início da tarde, a concessionária inicia a operação subida, com as duas pistas da Imigrantes e uma da Anchieta sendo utilizadas para o trânsito no sentido capital paulista. De acordo com o atendimento ao usuário da Nova Dutra, responsável pela operação da rodovia Presidente Dutra, o tráfego está normal nos sentidos São Paulo e Rio de Janeiro. Segundo a concessionária, a visibilidade está boa e nenhum acidente foi registrado hoje. Nas rodovias Castelo Branco e Raposo Tavares, as principais vias de acesso à região Oeste do Estado de São Paulo, o trânsito está tranqüilo e há boa visibilidade. De acordo com o atendimento da Via Oeste, chove fraco em alguns pontos das estradas. Não foi registrado acidente ou queda de barreiras. A situação também é boa nos dois sentidos das rodovias Anhangüera e Bandeirantes, que ligam a capital à região de Campinas, no interior do Estado. De acordo com a concessionária AutoBan, o tempo está encoberto e chove fraco em alguns pontos das estradas, mas há boa visibilidade. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o trânsito está tranqüilo nos dois sentidos da rodovia Fernão Dias. Não houve registro de acidente ou queda de barreiras neste sábado no trecho do Estado de São Paulo. Há garoa sobre parte da via, mas a visibilidade é boa.