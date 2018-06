Trânsito volta a fluir na Fernão Dias Depois de um dia de caos, o motorista, que chegou a enfrentar 21 quilômetros de engarrafamento no sentido São Paulo da Rodovia Fernão Dias, trafega normalmente pela estrada. Quatro das cinco faixas do sentido São Paulo da Rodovia Fernão Dias ficaram tomadas pela água, devido à forte chuva que atingiu a região nesta segunda-feira, 10. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o alagamento provocou 16 quilômetros de engarrafamento, a partir do quilômetro 83, na chegada à capital paulista, durante a tarde. O congestionamento no local chegou a 9 quilômetros por volta das 14h30. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, apenas caminhões e ônibus conseguiam circular. Já os veículos menores ficaram parados na pista. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, por volta das 19 horas de hoje, a água já havia se espalhado e o tráfego estava fluindo normalmente. Manhã de muita chuva A chuva que começou na madrugada desta segunda continuou durante toda a manhã e os motoristas tiveram muito problema para circular pela cidade devido aos 14 pontos de alagamento que se formaram. Embora não tenha sido registrado nenhum alagamento intransitável, às 11 horas, o congestionamento chegou a 44 quilômetros de lentidão nas principais vias monitoradas pela CET na capital, bem acima da média para o horário, de apenas 15 km. O pico do congestionamento foi registrado às 9 horas, com 81 quilômetros de vias congestionadas, quase o dobro da média, de 46 km. A pista central norte da Rodovia Anchieta, no quilômetro 14, ficou interditada das 9 às 12h30 pela Ecovias, empresa que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes. A chuva fez com que o nível da água do Ribeirão dos Couros, que passa sob a rodovia, subisse acima do normal e ameaçasse invadir a pista. Apesar do tráfego ter sido desviado para a pista marginal, a Ecovias não registrou lentidão ou congestionamento na região.