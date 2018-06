Transporte começa a ser normalizado no Rio

SÃO PAULO - A paralisação dos motoristas da cidade do Rio de Janeiro, iniciada na madrugada desta segunda-feira não atingiu o esperado pelo Sindicato dos Rodoviários do Município e a adesão à greve vai diminuindo ao longo do dia. Das 47 empresas, 15 operaram com 100% da frota já pela manhã, de acordo com a Rio Ônibus.

Segundo Sindicato das Empresas de Ônibus da Cidade do Rio de Janeiro (Rio Ônibus), a greve não mobilizou toda a categoria e causou problemas apenas em sete das 47 empresas da cidade, concentrando-se em áreas como a Barra da Tijuca, Jacarepaguá e parte da zona norte. As zonas oeste e sul quase não foram afetadas. De acordo com a Secretaria Municipal de Transportes, na zona sul praticamente toda a frota estava rodando.

A expectativa do Rio Ônibus é que a situação à tarde melhore, devendo alcançar 80% da frota, pois os motoristas estão conseguindo chegar às garagens para o segundo turno, iniciado às 12h. Pela manhã, mais da metade da frota entrou em circulação: 60% na estimativa das empresas. As empresas Real Auto Ônibus e Expresso Pégaso, as mais afetadas nos episódios anteriores, funcionaram normalmente hoje.

De acordo com a Rio Ônibus, alguns ônibus da Transportes Santa Maria e da Real Auto Ônibus foram depredados, mas não houve registro de tumultos.

As empresas mais afetadas pela paralisação foram a Viação Redentor, a Litoral Rio Transportes, a Transportes Santa Maria, as viações Acari e Verdun, a Transportes Estrela e a Rodoviária A. Matias. O julgamento sobre a ilegalidade da greve está marcado para hoje às 14h no Tribunal Regional do Trabalho.