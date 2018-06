Transporte funcionará 1 hora a mais no sábado O fim do horário de verão obrigará os trens do Metrô e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) a circular por uma hora a mais no sábado. Para compensar o atraso do relógio em 1 hora, a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) também organizará partidas extras. As três empresas mobilizaram 28 funcionários para ajustar os 1.275 relógios nas estações da EMTU, do Metrô e da CPTM.