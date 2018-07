Transporte por van será regulamentado em Campinas A Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) começará na próxima segunda-feira a vistoriar os 173 veículos selecionados para operar no transporte conhecido por Operador Regional de Coletivo Autônomo (Orca), na região metropolitana de Campinas, 95 quilômetros a noroeste de São Paulo. O trabalho dos 13 inspetores e técnicos da EMTU será realizado até o dia 30. A implantação do Orca regulamenta o transporte clandestino e integra o projeto de estruturação do transporte naquela região. A EMTU solicitou apoio da Polícia Militar para garantir a segurança dos convocados e dos técnicos da empresa durante a vistoria. Cada veículo aprovado pelos inspetores terá colado um selo no pára-brisa dianteiro para comprovar a habilitação no serviço. Entre os dias 30 deste mês e 02 de junho os carros serão novamente vistoriados para verificação do cumprimento das exigências da EMTU. Os aprovados na vistoria serão convocados para participar de sorteio, que deve ocorrer em meados de junho, para a alocação nas linhas e definição dos períodos de operação.