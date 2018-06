Transporte tem novo secretário na 6ª-feira

O prefeito Gilberto Kassab (DEM) vai mexer em postos-chave de seu gabinete. Foi anunciada ontem a troca de secretário de Transportes. Na sexta-feira, Frederico Bussinger passa o comando da pasta para o promotor de Justiça Alexandre de Moraes, também do Democratas e que ocupou a Secretaria Estadual de Justiça (2002 a 2005) e a presidência da Fundação Casa (ex-Febem). Moraes é ligado ao ex-governador Cláudio Lembo. Assim como Bussinger, Moraes vai acumular a presidência da São Paulo Transporte (SPTrans), que gerencia o transporte púbico na capital. Bussinger vai assumir o comando de uma secretaria especial que Kassab pretende criar para desenvolver uma agência de regulação de transportes públicos e outros serviços delegados à Prefeitura. A saída de Bussinger e a entrada de Moraes, segundo políticos ouvidos pelo Estado, demonstra que Kassab se prepara para a reeleição com todas as armas que tem às mãos. Uma ala afirma que a ida do engenheiro e economista Bussinger para a agência a ser criada significa ''''uma queda para cima''''. Outros alegam que o já ex-secretário, não muito bem visto por alas do PSDB e do DEM, terá melhor aproveitamento na nova função. Bussinger não quis falar ontem. NOVA AGÊNCIA A agência que ficará a cargo de Bussinger cuidará do planejamento de transportes na capital, como a criação de novos corredores de ônibus. Mas o principal problema será administrar o bilhete único com o Metrô e a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). Em novembro, Bussinger chegou a dizer que as gratuidades para idosos e deficientes, além da meia passagem para estudantes, eram ''''uma dificuldade asfixiante'''' para as contas do transporte público. Pelos cálculos da Prefeitura, são necessários R$ 209 milhões para complementar o subsídio da tarifa de ônibus a R$ 2,30. Outra projeção feita no ano passado, levando em conta a tarifa ideal naquela época, de R$ 2,67, indicava que a passagem poderia baixar para R$ 1,46 sem o bilhete único e as gratuidades. E baixaria ainda mais, para R$ 1,34, considerando-se a manutenção do subsídio do Município. Em maio de 2004, quando começou a funcionar o sistema de integração, o número de bilhetes em circulação era de 3 milhões por mês. Hoje, já chega a 68 milhões.