Tratamento vip para o vice de Alckmin Depois de se reunir com o prefeito Gilberto Kassab em Brasília, a presidente Dilma Rousseff esteve com o vice-governador paulista Guilherme Afif Domingos, também fundador do PSD, em encontro no Palácio dos Bandeirantes, para lançar o programa Brasil sem Miséria na região Sudeste. Afif e Dilma conversaram durante o almoço promovido pelo governador Geraldo Alckmin, após o lançamento do projeto.