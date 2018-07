Travestis assaltam motoristas nos semáforos em São Paulo Os travestis que assaltavam e extorquiam dinheiro apenas de pessoas que os procuravam para programas estão agora atacando também motoristas que param nos semáforos. Armados, entram nos carros, agridem, roubam e vão embora com a certeza de que não serão presos. Os locais preferidos pelos travestis são as Avenidas Indianópolis, Lineu de Paula Machado e Juntas Provisórias, na zona sul; Marquês de São Vicente, na zona oeste; e região do Mercado Municipal, no centro. No 16º Distrito Policial, de Vila Clementino, zona sul, em menos de um mês, seis queixas foram apresentadas por pessoas assaltadas pelos travestis nos semáforos da Indianópolis. As vítimas perderam talões de cheques, cartões de crédito, jóias. O delegado Alexandre Sayão, titular da Seccional Sul de polícia e há menos de um mês no cargo, determinou nesta quinta-feira a seus investigadores que prendam os travestis e as prostitutas que ficam ao longo da avenida. "Se pudermos pegar em flagrante, ótimo. Vamos fotografar todos e investigá-los para provar seu envolvimento no tráfico, roubo e extorsão", disse Sayão.