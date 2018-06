Travestis presos em tentativa de roubo na Zona Sul de SP O gerente-geral de uma conceituada empresa de transporte de valores, José Serafim da Fonte, foi dominado por dois travestis assim que saiu de um caixa-eletrônico do Bradesco, situado à altura do nº 2000 da Avenida Indianópolis, zona sul da cidade de São Paulo, por volta das 19h30 da noite desta segunda-feira. A intenção dos travestis era levar os R$ 400,00 sacados do caixa e o notebook da vítima, que entrou em luta corporal com os bandidos, ambos desarmados. Um motoqueiro que passava pela avenida, ao ver que José Serafim tentava escapar da dupla, desceu da moto para ajudar o rapaz a se livrar dos travestis, que acabaram fugindo, mas foram detidos e reconhecidos posteriormente pela vítima, após a Polícia Militar ser acionada e localizá-los numa travessa da Avenida Indianópolis. Cristiano Gomes Pereira, 18, e Tiago Oliveira do Nascimento, 20, foram levados para o 27º Distrito Policial, do Campo Belo, e autuados por tentativa de roubo, pelo delegado Fábio Pinheiro Lopes. Os dois bandidos serão encaminhados para o Centro de Detenção Provisória de Guarulhos.