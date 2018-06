TRE alerta sobre e-mails falsos enviados aos eleitores O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de São Paulo divulgou um alerta nesta sexta-feira, 4, sobre e-mails falsos que estão sendo enviados aos eleitores comunicando o cancelamento provisório do título de eleitor. Nos e-mails, aparece o brasão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e um link onde o eleitor deve clicar para se informar de como regularizar sua situação. O TRE alerta que não envia e nem solicita qualquer informação via e-mail, e tampouco autoriza outras instituições a enviar e-mails em seu nome. O TRE também esclarece que não consta nos dados cadastrais do eleitor endereço de e-mail e afirma que os dados são sigilosos e não circulam pela Internet. Os eleitores que receberem este tipo de mensagem eletrônica devem ignorar a comunicação e apagá-la imediatamente.