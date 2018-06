O Tribunal Regional Eleitoral desaprovou as contas anuais dos diretórios estaduais do PC do B e do extinto Prona (incorporado ao atual PR). Os juízes determinaram, ainda, o desconto de R$ 34.120,55 do repasse de novas cotas do fundo partidário destinadas ao diretório regional do PR, originado da fusão do Prona com o PL em 2007. Com relação ao PC do B, o desconto foi de R$ 281.017,99.