TRE diz a governador para só usar carro oficial O presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Ricardo Oliveira, recomendou ao governador de Roraima e candidato à reeleição, Anchieta Júnior (PSDB), que use só carro oficial, a fim de evitar novas abordagens da Polícia Federal. Anteontem, o governador e os seguranças foram revistados em dois veículos na chegada ao Palácio Senador Hélio Campos durante investigação de transporte de dinheiro supostamente para compra de votos. Os policiais não sabiam que a comitiva era do governador.