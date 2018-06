TRE libera candidatura de mãe de prefeita O Pleno do TRE do Ceará deferiu ontem, por unanimidade, o registro da candidata a deputada estadual pelo PT Luiza Lins. Havia questionamentos do Ministério Público Eleitoral sobre a documentação que não havia sido entregue dentro do prazo - o que foi resolvido. A candidata é mãe de atual prefeita de Fortaleza, Luizianne Lins (PT).