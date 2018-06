TRE mineiro apura suposto abuso eleitoral A Justiça Eleitoral mineira determinou que o governo do Estado forneça ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE) senhas do Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi). O objetivo é permitir ao Judiciário investigar denúncia de abuso de poder econômico por parte do governador Antonio Anastasia (PSDB) e do vice Alberto Pinto Coelho (PP) nas eleições do ano passado.