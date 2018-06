TRE nega liminar e livra Tiririca de novo exame O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo rejeitou ontem, em votação unânime, liminares em dois mandados de segurança impetrados pelo promotor Maurício Lopes, que pretende submeter a novo exame de redação e leitura o palhaço Tiririca, eleito deputado pelo PR com 1,3 milhão de votos. O promotor quer a anulação da audiência do dia 11 por entender que a competência para o teste de alfabetização de Tiririca seria do TRE, não do juiz Aloisio Silveira, da 1.ª Zona Eleitoral. "É mais uma derrota do promotor", disse o advogado de Tiririca, Ricardo Vita Porto. "O procedimento do juiz eleitoral é correto."