TRE proíbe veiculação de panfleto apócrifo

O juiz auxiliar responsável pela propaganda eleitoral do TRE do Mato Grosso, Gonçalo Antunes Barreto, aceitou solicitação do PSDB e determinou a imediata suspensão da veiculação da imagem de panfletos apócrifos em sites de notícias do Estado. O partido entrou com representação eleitoral com pedido de liminar por entender que a "veiculação tem a intenção de difamar e injuriar o prefeito com nítida conotação eleitoreira". O juiz eleitoral também concedeu liminar ao PSDB contra a Google do Brasil, mantenedora do site You Tube, e determinou a retirada imediata de um vídeo do site.