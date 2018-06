TRE recebe denúncia de propaganda ilegal

O senador do PTB, Fernando Collor de Mello, e a vereadora Heloísa Helena, do PSOL, além de oito candidatos a cargos eletivos no próximo mês de outubro, foram denunciados pelo Ministério Público Eleitoral por "prática ilegal de propaganda antecipada". Na denúncia ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de Alagoas, o órgão pede a retirada das propagandas em 48 horas. Se comprovada a infração, os candidatos podem ser multados.