O TRE-DF negou ontem recurso do candidato ao governo do DF, Joaquim Roriz (PSC), contra a impugnação de sua candidatura. Para tentar reverter o julgamento, Roriz deverá recorrer ao TSE. Se não conseguir, terá de apelar ao STF. Enquanto isso, o candidato poderá prosseguir com sua campanha.