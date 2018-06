O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo desaprovou ontem as contas anuais do diretório estadual do PSC. Os juízes determinaram, ainda, a suspensão do repasse de novas cotas do fundo partidário ao diretório por 12 meses e o recolhimento pela sigla de R$ 147.045,63 ao fundo. Cabe recurso ao TSE.