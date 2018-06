TRE-SP reprova contas do PSDB O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) suspendeu por oito meses os repasses das cotas do fundo partidário ao Diretório Estadual do PSDB. As contas do partido relativas ao exercício de 2007 foram reprovadas. O PSDB foi condenado a devolver ao fundo R$ 89.765,47 e ressarcir ao erário R$ 11.431,52.