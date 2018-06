TRE-SP suspende por um ano repasse ao PRB O diretório regional do Partido Republicano Brasileiro (PRB) teve o repasse de novas cotas do fundo partidário suspenso pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. A punição - válida pelo período de um ano - ocorreu porque o partido teve as contas do exercício de 2006 desaprovadas por diversas falhas que comprometeram a regularidade do balanço contábil anual. Cabe recurso ao TSE.