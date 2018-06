TRE suspende cotas de fundo partidário do PTB O Tribunal Regional Eleitoral desaprovou as contas do Diretório Estadual do PTB referentes a 2007. Os juízes decidiram suspender o repasse de novas cotas do fundo partidário por seis meses e determinaram que o partido faça o recolhimento de R$ 47.385,31, além do ressarcimento de R$ 46.257,63 ao fundo. Segundo o TRE, as contas tinham várias irregularidades, como não-comprovação de despesas, falta de cópias das folhas de pagamento e de comprovantes de R$ 47.385,31 das receitas de contribuição de filiados. Cabe recurso ao TSE.