TRE terá poder extra contra crime eleitoral

Um equipe de 20 servidores do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) terá poder de polícia para abordar e notificar infratores no caso de propaganda eleitoral antecipada. A medida vale a partir do dia 15, em Fortaleza. O único caso denunciado ao TRE este ano foi o de um candidato a deputado que estaria oferecendo consultas oftalmológicas em um ônibus no bairro São Miguel, na capital cearense, em troca de votos.