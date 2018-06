TRE tira mais 1 minuto do tempo do adversário do PT O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) tirou mais 1min6s do horário eleitoral do candidato a governador Aloizio Mercadante (PT) por invasão do tempo reservado às campanhas de deputado federal. A sentença se refere à propaganda de rádio que foi ao ar dia 17, no tempo da coligação União para Mudar, que tem o PT e outros dez partidos aliados. O PT vai recorrer. A denúncia foi feita pela coligação Unidos por São Paulo, liderada por Geraldo Alckmin (PSDB).