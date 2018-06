Trecho da Anchieta é interditado para retirada de caminhão O trecho da rodovia Anchieta, na altura do km 43 da pista sul, em direção ao litoral paulista, continuava interditado por volta das 8h15 desta terça-feira, 30, para a retirada de um caminhão que tombou no local, segundo informação da concessionária Ecovias. O acidente, por volta das 3 horas, deixou uma pessoa ferida e chegou a causar um congestionamento de 3 km, na região de São Bernardo do Campo, no Grande ABC. Por volta das 4h40, a situação no local foi normalizada, mas uma faixa da pista ficou bloqueada e a pista sul teve que ser totalmente bloqueada para a retirada da cabine do caminhão. O motorista que seguia em direção ao litoral devia passar pela pista norte da Anchieta.