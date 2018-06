Trecho da Dutra é liberado em São José dos Campos O trecho da rodovia Presidente Dutra, que estava interditado desde a noite desta segunda-feira devido a rachaduras causados pela chuva, foi liberado totalmente por volta das 9 horas desta terça-feira. A faixa de rolamento da direita e o acostamento estavam interditados na pista expressa sentido Rio de Janeiro, na altura do km 146, em São José dos Campos. O acostamento da via, no sentido Rio de Janeiro, continuava interditado. Uma rachadura se formou na noite passada por causa das chuvas. Até às 11 horas, técnicos da concessionária estavam no local para tentar resolver o problema. O congestionamento na região chegou a mais de 8 km durante a manhã. Por volta das 11 horas, o tráfego fluía normalmente, sem lentidão.