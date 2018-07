Trecho da Marginal Tietê será interditado A pista expressa da Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna/Castelo Branco, ficará interditada no período da 22 às 4 horas desta terça-feira, entre as pontes Júlio de Mesquita Neto e Attílio Fontana, para realização de serviços de manutenção de defensas metálicas, limpeza mecanizada de bocas-de-lobo e operação tapa-buraco. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o tráfego da pista expressa será desviado para a pista local através de bloqueios, bandeiras sinalizadoras, faixas de pano e cones com iluminação. A interdição prossegue até o dia 29, sempre das 22 às 4 horas.