Trecho da Raposo Tavares ficará interditado nesta quinta-feira A Viaoeste vai bloquear o tráfego na altura do km 87 da Rodovia Raposo Tavares, em Sorocaba, por cerca de 15 minutos nesta quinta-feira, 11. A via será interditada às 10 horas, nos dois sentidos, devido ao lançamento de uma laje pré-moldada como parte das obras de implementação do contorno provisório de Brigadeiro Tobias. Essa obra irá separar o tráfego urbano do rodoviário na região. A concessionária pede aos motoristas que redobrem a atenção no ponto interditado da rodovia para evitar acidentes.